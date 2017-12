Al seggio a cavallo per votare, è candidato repubblicano Alabama

Gallant (Alabama), (askanews) - E' arrivato a cavallo al seggio elettorale di Gallant, in Alabama, Roy Moore, controverso candidato repubblicano, che punta ad ottenere la poltrona al Senato lasciata libera da Jeff Sessions.I cittadini dello Yellowhammer State dovranno scegliere tra lui, uomo fortemente appoggiato dalla destra capeggiata da Steve Bannon, e il democratico Doug Jones, che secondo un ultimo sondaggio di Fox News avrebbe 10 punti di vantaggio. La votazione in Alabama, divenuta uno Stato inaspettatamente in bilico, rappresenta un test elettorale importante. I democratici, infatti, sperano di strappare il seggio ai repubblicani, che lo detengono da 20 anni.