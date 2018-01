(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2018 In occasione della celebrazione per i 70 anni dell'entrata in vigore della Costituzione al Senato si è aperta la giornata con un coro di studenti che, preso il posto del Presidente ha cantato l'Inno di Mameli e l'inno alla gioia. Presenti alla cerimonia il Presidente del Senato Pietro Grasso, la Ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli e il Ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev