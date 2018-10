Istanbul, (askanews) - Si è aperto a Istanbul il summit tra Russia, Turchia, Francia e Germania volto ad arrivare a una soluzione politica alla guerra in corso da sette anni in Siria."Gli occhi della Siria e del mondo sono su di noi oggi e sono convinto che non deluderemo le loro aspettative", ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan al fianco del presidente russo Vladimir Putin, del presidente francese Emmanuel Macron e della cancelliera tedesca Angela Merkel.