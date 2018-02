(Agenzia Vista) Bologna, 02 febbraio 2018 Al via Arte Fiera, il salone internazionale d'arte moderna e contemporanea di Bologna Inaugurata la 42esima edizione di Arte Fiera, il salone internazionale d'arte moderna e contemporanea di Bologna con 182 espositori e 152 gallerie. Arte Fiera 2018 si articola in diverse sezioni: Main Section con 107 gallerie, Solo Show con 28 gallerie, Photo (a cura di Andrea Pertoldeo) con 12 gallerie, Nueva Vista (curata da Simone Frangi) con 4 gallerie, per un totale di 151 presenze. L'esposizione si potra' visitare fino al prossimo 5 febbraio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev