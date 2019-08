Al via le consultazioni, Casellati da Mattarella

Roma, 21 ago. (askanews) - Con la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, sono partite le consultazioni del capo dello Stato dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte. Poco prima Mattarella ha sentito telefonicamente, come è prassi, l'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.Casellati è arrivata intorno alle 15.50 per il dialogo con il capo dello Stato. In elegante tailleur bianco, Casellati si è intrattenuta con Mattarella per circa quindici minuti. Ha lasciato il Colle senza rilasciare dichiarazioni.