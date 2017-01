Al via partnership tra Coni e Toyota

Roma, (askanews) - Coni e Toyota, questo matrimonio s'ha da fare. La principale casa automobilistica giapponese e il Comitato Olimpico hanno annunciato un accordo di partnership per i prossimi otto anni, che si inserisce nell'ambito della collaborazione in tema di mobilità tra Toyota e il CIO. L'intesa è stata presentata a Roma, nella Sala d'Onore del Coni, alla presenza del presidente Giovanni Malagò e dell'Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia, Andrea Carlucci.La casa automobilistica ha consegnato al Coni 25 vetture: 20 Toyota RAV4 Hybrid e 5 Lexus, veicoli dotati di una nuova tecnologia capace di legare al piacere di guida le basse emissioni a tutela dell'ambiente. Toyota diventa la vettura ufficiale dell'Italia Olympic Team e lavorerà al fianco di Coni e Cio per fornire soluzioni di mobilità sostenibile, inclusi sistemi di trasporto intelligenti, di gestione del traffico urbano.Alla presentazione hanno partecipato cinque atleti dell'Italia Olympic Team: Daniele Lupo (argento nel beach volley a Rio 2016 con Paolo Nicolai), Odette Giuffrida (argento olimpico nel judo), Marco Di Costanzo e Matteo Castaldo (bronzo nel canottaggio) e Marta Pagnini (Ginnastica ritmica).