Albania, bilancio sisma 29 morti, stato emergenza, si scava

Durazzo, 27 nov. (askanews) - Si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti e scomparsi tra le macerie di edifici crollati a Durazzo e Thumana. Il nuovo bilancio del terremoto in Albania sempre provvisorio è di 29 persone morte e 657 feriti.Il primo Ministro Edi Rama ha dichiarato oggi lo stato di emergenza per Durazzo e Tirana, le due aree più colpite dal sisma.Save the Children, l Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, è pronta a rispondere al devastante terremoto che ha colpito alcune zone dell'Albania e nel quale almeno due bambini sono morti e molti altri sono rimasti feriti. Secondo le ultime stime, il numero di morti continua a salire, oltre 600 persone sono state ferite e circa 157 edifici sono crollati.