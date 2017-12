Albero di Natale rubato per la seconda volta a Napoli, Verdi organizzano girotondo 'Non molliamo'

(Agenzia Vista) Napoli, 30 dicembre 2017 Rubarto per la seconda volta l'ablero di Natale a Napoli, il girotondo organizzato dai Verdi ''Non molliamo'' Non ha fine la storia dell'albero di Natale alla galleria Umberto I. L'albero e' stato rubato una prima volta, e ritrovato grazie all'intervento delle forze dell'ordine, poi vandalizzato e ancora rubato una seconda volta da un gruppo di ragazzi minoretti. Il gruppo regionale dei Verdi, che ha apposto l'albero all'interno della galleria con l'aiuto del Gran Caffe' Gambrinus, ha organizzato un girotondo all'interno proprio della galleria Umberto per abbracciare idealmente l'albero rubato. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev