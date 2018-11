Alec Baldwin litiga per un parcheggio a New York, fermato

New York (askanews) - Un posteggio conteso, qualche parola di troppo e poi si passa alle mani. Alec Baldwin è stato fermato dalla polizia di New York dopo una lite per un parcheggio. L'attore americano è già stato rilasciato ma dovrà presentarsi in tribunale il 26 novembre per rispondere dell'accusa di aggressione.Secondo una prima ricostruzione dei fatti un uomo di 49 anni si è infilato in un posteggio che un familiare di Baldwin stava tenendo occupato per parcheggiare la super car del popolare attore ed è scoppiata la lite. Il 49enne è andato in ospedale lamentando un dolore alla mascella, ma il 60enne Baldwin ha negato di aver alzato le mani su di lui. Non è la prima volta che Alec, noto per una carattere piuttosto aggressivo, finisce nei guai, nel 2014 era stato arrestato per una lite con la polizia, che l'aveva fermato mentre andava in bicicletta contromano a New York.