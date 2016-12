Aleppo, città sfigurata, si prepara alla ricostruzione

Aleppo (askanews) - Acqua e luce scarseggiano, le strade sono devastate, i palazzi sono ammassi di macerie: Aleppo è una città sfigurata. Dopo la riconquista da parte del regime di Bashar al Assad, ora si pensa alla ricostruzione della seconda città siriana.Nell'ex capitale economica del paese, dopo quattro anni di guerra civile, almeno il 50 per cento degli immobili e delle infrastrutture sono distrutti. Questa la stima ottimistica della municipalità di Aleppo: "Lavoriamo giorno e notte e anche nei giorni festivi per riaprire le vie e le arterie della città", ha spiegato l'amministratore Mahmud Balsane.Le ruspe sono al lavoro per sgomberare le strade dalle macerie. Si tolgono i cumuli di detriti, si coprono i crateri. Il conflitto ha privato gli abitanti di servizi di base essenziali come luce e acqua. La centrale elettrica di Sfiré è fuori uso da due anni. La popolazione si è arrangiata con generatori di corrente ma a mezzanotte tutti spengono le luci. Il progetto è la costruzione di due nuove linee ad alta tensione. Tempo di realizzazione previsto, dai 6 ai 18 mesi di lavori e otto milioni di dollari di costi.Altra emergenza è l'acqua corrente. La stazione di pompaggio di Souleimane al-Halabi, danneggiata dai bombardamenti, è a un terzo delle sue possibilità. "L'acqua arriva dalla diga sull'Eufrate che è controllata dall'Isis. I miliziani puntualmente tagliano il nostro approvvigionamento", ha spiegato Fakher Hamdo, direttore dell'Autorità che gestisce la distribuzione dell'acqua potabile.Per far tornare alla vita Aleppo, finiti i lavori essenziali, si dovrà pensare al rilancio del commercio, al ritorno di imprese e industrie fuggite all'estero. Tra i progetti di ricostruzione c'è anche il restauro del souk coperto più grande del mondo e della città vecchia. Spazio che richamavano ad Aleppo migliaia di stranieri, ma pensare oggi al turismo sembra un miraggio.