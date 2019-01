Alex, il papà: ''Abbiamo sentito tanto il sostegno degli italiani''

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2019 Alex il papa Abbiamo sentito tanto il sostegno degli italiani Paolo Montresor, il papà di Alessandro Maria, durante la conferenza stampa dopo l'annuncio della guarigione del piccolo paziente affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica: "Ci auguriamo di aver raggiunto la punta dell'Everest e piano piano di stare scendendo. Sarebbe bello un mondo in cui tutti i malati abbiano più di un donatore, ma ora ci sono famiglie che ci ringraziano perché ne hanno trovato almeno uno. La donazione non è invasiva né pericolosa. Ci prendiamo un po' di merito per questo, ma il resto va a tutte le associazioni e alle istituzioni che hanno permesso tutto questo in un tempo così breve". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev