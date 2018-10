(Agenzia Vista) Napoli, 27 ottobre 2018 Alex, migliaia in fila a Napoli per salvarlo, in poche ore esauriti 700 kit salivali, speciale C'è chi si mette in fila dalle prime ore della mattina, in piazza del Plebiscito, per sottoporsi al tampone salivale che consente di individuare il donatore di midollo per salvare Alessandro, bimbo affetto da una rara malattia del sistema immunitario per la quale non esiste soluzione se non il trapianto di midollo. Al momento non se ne trovano di compatibili. Ce ne potrebbe essere uno su 100.000. Ad Alesandro non resta molto da vivere. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it