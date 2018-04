Alfie Evans è morto, addio al baby gladiatore - Infografica

(Agenzia Vista) Liverpool, 28 aprile 2018 Alfie Evans è morto nella sua stanza all'Alder Hey Hospital di Liverpool, dove era ricoverato da tempo. Ne hanno dato l'annuncio i genitori con un post su Facebook: "Il mio gladiatore ha riposto il suo scudo e ha messo le sue ali", ha scritto Thomas, il padre del bambino. A nulla sono valsi gli sforzi dei genitori di portare a casa Alfie dopo il no dei magistrati britannici alla richiesta di trasferire il bambino a Roma o a Monaco di Baviera. Negli ultimi giorni, dopo l'ultimo e decisivo diniego del giudice Sir McFarlane, gli Evans e i vertici dell'Alder Hey avevano iniziato un dialogo per cercare di fargli trascorrere gli ultimi giorni a casa. I medici non si erano detti contrari, ma fin dal principio avevano chiarito che sarebbero serviti diversi giorni, "almeno tre, forse cinque", prima di decidere _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev