Alfie, il padre posta video su FB: "Il guerriero lotta ancora"

Roma, (askanews) - La vicenda giudiziaria del piccolo Alfie Evans, il bimbo di 23 mesi affetto da una malattia neurodegenerativa, sembra non aver fine. I giudici della corte d'appello hanno respinto l'ultimo disperato ricorso dei legali della famiglia, stabilendo che il bambino non potrà essere trasferito in Italia.Dopo l'ennesimo rifiuto, il padre di Alfie, Thomas Evans, ha postato su facebook un video del piccolo, con la scritta: "Alfie si è ripreso per la terza volta, il guerriero lotta ancora".Tom ha comunicato inoltre la sua intenzione di denunciare tre medici per cospirazione finalizzata all'omicidio.