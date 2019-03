Algeria: manifestazione fiume ad Algeri contro Bouteflika

Algeri, 16 mar. (askanews) - Una folla immensa di centinaia di migliaia di manifestanti sta sfilando nel centro di Algeri per il quarto venerdì consecutivo contro il presidente Abdelaziz Bouteflika. Si tratta della prima manifestazione da quando Bouteflika ha annunciato di non ricandidarsi alle presidenziali che però ha rinviato. I manifestanti protestano contro il prolungamento sine die dell'attuale mandato di Bouteflika la cui scadenza naturale sarebbe il 28 aprile prossimo.Nei giorni scorsi, Bouteflika, 82 anni, aveva annunciato di non ricandidarsi per un quinto mandato e aveva rinviato le elezioni presidenziali, inizialmente previste per il 18 aprile, ad una data da destinarsi. Lunedì scorso, inoltre era stato nominato un nuovo Primo ministro Noureddine Bedoui, per sostituire l'impopolarissimo Ahmed Ouyahia.