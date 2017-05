Roma (askanews) - Il prestito ponte concesso all'Alitalia è di 600 milioni, per sei mesi, "il massimo che si poteva fare". Lo ha confermato il ministro per lo Svilippo economco, Carlo Calenda, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Per la compagnia aerea si apre l'amministrazione straordinaria sotto la guida di tre commissari: Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari.