(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2019 Alitalia, Patuanelli: "Sono parzialmente ottimista" Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in Aula alla Camera per riferire sulle crisi aziendali: "Ritengo che ci siano delle condizioni che mi fanno essere parzialmente ottimista per quello che succederà nelle prossime ore, ma bisogna attendere che consorzio scriva a commissari" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev