All 4 the Green, Galletti inaugura scultura con 2mila lattina riciclate a Bologna, lo speciale

(Agenzia Vista) Bologna, 05 giugno 2017 Il G7 dei ministri dell'Ambiente in programma a Bologna l'11 e 12 giugno viene preceduto e accompagnato da oltre 70 appuntamenti all'insegna dell'ecologia e della green economy. #ALL4THEGREEN, questo il titolo dell'iniziativa che offre convegni, eventi di piazza, mostre, installazioni, interventi di riqualificazione, dialogo interreligioso, oltre alla firma da parte delle regioni di un accordo per la lotta allo smog. In occasione della prima giornata d'incontri e' stata inaugurata una scultura, che riproduce l'Atomium realizzato per l'EXPO del 1958, composta da 2mila lattine d'alluminio. All'inaugurazione ha partecipato il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti, l'assessora all'ambiente del Comune di Bologna, Valentina Orioli, e il direttore generale del consorzio Cial, Gino Schiona. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev