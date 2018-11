All'asta a Parigi una parte della scala della Torre Eiffel

Parigi, 8 nov. (askanews) - Una scala a chiocciola di 24 gradini, alta 4,3 metri e del valore stimato tra i 40mila euro e i 60mila euro. É una piccola sezione della scala originale della Torre Eiffel esposta all'esterno della casa d'aste Artcurial, a Parigi, per 20 giorni prima di essere messa in vendita il 27 novembre.Si tratta di un troncone della scala originale, risalente al 1889, che collegava il secondo con il terzo piano e viene da una collezione privata canadese.Nel 1983 per ragioni di sicurezza la scala venne rimossa e sostituita da un ascensore. Le diverse parti sono sparse tra collezionisti privati in tutto il mondo e alcune di esse ogni tanto ricompaiono in aste pubbliche.