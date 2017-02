All'asta negli Usa il telefono rosso di Adolf Hitler

Milano (askanews) - Il telefono usato da Adolf Hitler nel corso della Seconda Guerra Mondiale andrà all'asta negli Stati Uniti, insieme a decine di cimeli del dittatore e del periodo nazista. Il valore stimato dalla casa d'aste Alexander Historical Auctions è fra i 200mila e i 300mila dollari, ma la base d'asta è 100mila per quello che nella descrizione viene definito "la più distruttiva arma di tutti i tempi che ha mandato a morte milioni di persone nel mondo"."Non era un telefono d'ufficio - scrive la casa d'aste - era il sistema mobile di distruzione di Hitler, usato sui veicoli, nei quartier generali sul campo".Il telefono, venne trovato in un bunker di Berlino nel 1945 dai soldati dell'esercito sovietico e venne consegnato all'ufficiale britannico Sir Ralph Rayner come souvenir dopo la resa dei tedeschi.