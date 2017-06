All4green, piazza Maggiore invasa da omini di legno colorati per il G7 ambiente

(Agenzia Vista) Bologna, 10 giugno 2017 Alla vigilia del G7 ambiente piazza Maggiore e' stata invasa da degli omini di legno in miniatura, nell'ambito delle manifestazioni di #ALL4THEGREEN (evento collaterale al G7), per una campagna di sensibilizzazione verso i temi dell'accoglienza promossa dal dipartimento educazione del Castello di Rivoli. Abi-tanti e' il titolo dell'installazione, che e' stata esposta anche al Louvre, e' composta da tutti materiali riciclati come legno, plastica e vetro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev