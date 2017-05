Roma, 15 mag. (askanews) - Maxi confisca di 330 esemplari di tartaruga stellata, specie a rischio estinzione, alla dogana di Kuala Lumpur. Le tartarughe provenivano dal Madagascar ed erano chiuse in diverse valigie; erano indicate come "pietre" nei documenti di viaggio. I poveri animali avrebbero fruttato circa 250.000 euro sul mercato nero.La Malaysia è considerata uno dei punti di transito per il traffico illegale di specie a rischio verso altri paesi asiatici.