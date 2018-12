Alla prima alla Scala tanti vip e applausi per Sergio Mattarella

Milano, (askanews) - Anche quest'anno, per la prima della stagione lirica della Scala, si sono dati appuntamento vip e personaggi influenti del Paese, a cominciare dai massimi vertici delle istituzioni dello Stato, come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnato dalla figlia Laura e accolto dagli applausi al suo ingresso nel teatro.Poco prima, per assistere ad "Attila" di Giuseppe Verdi, erano entrati alcuni esponenti del governo, tra cui il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli:"Io prendo le cose che faccio con grande senso di responsabilità. Chi fa il mio mestiere deve ricordarsi che questo è uno dei templi, dei momenti più importanti, oggi e in particolare qui alla Scala, del modo di esprimere la nostra cultura in Italia".