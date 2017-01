Alla ricerca delle proprie radici in tende a 5 stelle nel deserto

Roma, (askanews) - Sarà per un pizzico di nostalgia delle proprie radici beduine, fatto sta che molti abitanti del Kuwait scelgono di vivere come i loro antenati in mezzo al deserto, in una tenda sotto le stelle. Molte famiglie si trasferiscono qui per pochi mesi all'anno, è quasi una tradizione, e soprattutto un modo per rigenerarsi e vivere all'aperto non appena finisce l'estate, che in Kuwait può essere caldissima, con temperature che possono raggiungere i 50 gradi.Ma in inverno i campi tendati sono perfetti e dotati di tutti i lussi moderni. Si vive in tende a 5 stelle. "Abbiamo la tv, i giochi, la brace, il caffé, il tè e l'elettricità" spiega Mohammed al-Shimmari che risiede qui con la sua famiglia per cinque mesi.Comfort e comodità di ogni tipo per rendere il soggiorno piacevole. Il proprietario di un negozio nel campo tendato: "Oggi gli accessori sono più importanti delle tende - dice - le tende possono essere rivestite con piastrelle di ceramica, si può trovare un bagno in stile americano o arabo fuori e una cucina con il forno. Ogni cosa è concepita per far sentire gli ospiti come a casa".Prima della scoperta del petrolio i kuwaitinai vivevano nel deserto, come nomadi. Oggi, trascorrere qui qualche giorno è diventata una scelta di lusso, una pausa dalla quotidianità che però, in fondo, anche se con tutti i benefit moderni, riporta un po' alle proprie radici.