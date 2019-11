(Agenzia Vista) Roma, 21 novembre 2019 Alleanze, Calenda: “Conte trasformista. Azione nasce per non sostenerlo” “Conte è il Presidente del Consiglio più trasformista della storia. Hanno fatto un Governo con un Presidente del Governo precedente. Questo modo di fare è politica porta discredito. E’ una roba patetica. Azione nasce per non sostenere le iniziative di Conte”, così Carlo Calenda a margine della conferenza stampa organizzata per lanciare il suo partito Azione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev