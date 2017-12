(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2017 Alleanze, Salvini serve selezione all'ingresso, no al 'tutti dentro' ''Sto dicendo a Berlusconi che non possiamo tirare dentro tutti, non possiamo cancellare la legge Fornero e stare in coalizione con Monti e alfano, ci vuole una selezione all'ingresso''. Queste le parole di Matteo Salvini durante una diretta Facebook in cui ha parlato dei principali temi di attualita' con i suoi followers. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev