Allegri (Juve) Grande sfida con Fiorentina ma campionato di decide il 20 maggio FOCUS

(Agenzia Vista) Torino, 09 febbraio 2018 Torna in campo la Serie A con l'anticipo di domani sera tra Fiorentina e Juventus. La Fiorentina "è una squadra giovane e di grande qualità, reduce da una bella vittoria. E con la Juventus resta sempre una grande rivalità. Per portare via i tre punti dovremo giocare una partita seria, senza pensare al martedì di Champions con il Tottenham" Queste le parole del tecnico bianconero Massimiliano Allegro che però avverte: “Lo scudetto si deciderà il 20 maggio, alle 16.45, o alle 20.45 se si giocherà di sera. Ma sono convinto che la media si abbasserà rispetto a quella tenuta finora da Napoli e Juventus" Courtesy Rete7