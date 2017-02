Allegri (All. Juventus) Polemica cambi, giocatori facciano bene in campo

(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Piemonte - 11 febbraio 2017 "Dopo una settimana è giusto non parlare più delle polemiche. La Juventus ha vinto meritatamente contro una squadra che ha giocato bene come l'Inter; squadra che, fortunatamente per noi, è partita male, altrimenti lotterebbe per il campionato". Massimiliano Allegri stoppa le polemiche sui presunti errori arbitrali nell'1-0 contro i nerazzurri e non commenta le parole del presidente di Exor John Elkann, secondo il quale l'Inter non sa perdere anche se dovrebbe esserci abituata Allegri, che domani a Cagliari taglierà il traguardo delle 100 partite in campionato sulla panchina della Juventus, blocca anche le indiscrezioni sul suo futuro. "Sono tutte illazioni - afferma - Alla Juve sto bene ed ho ancora un anno e mezzo di contratto. Comunque, ho sempre detto che se ci fosse qualcosa che non va, se dovessi decidere di andare via, la società sarebbe la prima a saperlo"