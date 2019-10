Allo Zoo di Sydney è nato un esemplare di scimmia rarissima

Roma, 4 ott. (askanews) - Allo Zoo Taronga di Sydney, in Australia, è nato un esemplare di una delle scimmie più rare al mondo: un maschio di presbite di Francois, con la caratteritica pelliccia arancione, immortalato mentre viene accudito dalla mamma Noel. Non ha ancora un nome ma è stato accolto con affetto da tutto il gruppo dei primati del parco.Una specie a rischio, che vive prevalentemente in Cina e Vietnam, dove è minacciata però dai bracconieri e dalla perdita del suo habitat. Il pelo arancio dura solo alcune settimane, poi il piccolo inizia a scurirsi fino a diventare nel colore molto simile alla mamma.Secondo lo zoo ci sono solo circa 3000 esemplari di presbite di Francois in natura. Sono scimmie vivaci, agili e molto intelligenti.