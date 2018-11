Allo zoo di Vienna arriva un nuovo ospite: la koala Bunji

Roma, (askanews) - Lo zoo di Vienna ha un nuovo ospite: Bunji, una femmina di koala nata nel maggio 2017 a Lisbona. Ha già visitato il recinto dove vivrà e assaggiato le sue foglie di eucalipto. La zoologa Eveline Dungl: "Abbiamo ricevuto un esemplare di koala femmina, di nome Bunji, di un anno e mezzo proveniente da Lisbona. È arrivata con la sua custode Ana e ha già visitato la sua sezione. Con nostro grande piacere ha anche gustato il nostro eucalipto"."Bunji ha un recinto tutto suo, i koala sono animali solitari. È separata da Wirri Wirri, il nostro maschio di koala, da una vetrata, i due staranno insieme durante la stagione degli accoppiamenti e poi il resto del tempo per conto loro".La guardiana dei koala allo zoo di Lisbona, Ana Rodriguez, che rimarrà qualche giorno a Vienna per seguire l'adattamento della nuova arrivata, aggiunge: "Bunji è nata allo zoo di Lisbona nel maggio 2017, attualmente ha 18 mesi e il suo nome significa 'amico' in lingua aborigena'" .