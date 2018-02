(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2018 Amazon, Furlan: Braccialetti ai dipendenti? Il lavoro deve avere dignita e rispetto per le persone ''E' evidente che ci vuole ancora tanto tempo per affermare in ogni dove che il lavoro deve avere dignita''. Queste le parole di Annamaria Furlan, segretario generale Cisl, a margine della presentazione del terzo rapporto 'Il Lavoro che cambia' alla sede del Cnel. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev