(Agenzia Vista) Napoli, 02 febbraio 2018 Amazon, Grasso: i braccialetti vanno messi al posto della detenzione, non ai lavoratori Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, incontra i lavoratori della Coop di via Arenaccia che lottano per mantenere il loro posto di lavoro. Grasso ha commentato la vicenda dei braccialetti per la localizzazione dei lavoratori brevettati da Amazon, sostenendo che congegni simili servono per sostituire la detenzione in alcuni casi e in alcun modo devono essere messi ai lavoratori. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev