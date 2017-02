Ambasciatore Malta: focus su migrazione e roadmap per la Libia

Roma,(askanews) - Dall'1 gennaio Malta detiene la presidenza di turno dell'Unione europea. I temi caldi sono molti, tra questi l'immigrazione. Per parlare dei focus del semestre l'Ambasciatore di Malta a Roma Vanessa Frazier."Abbiamo scelto sei priorità per la nostra presidenza: la migrazione, uno dei temi principali, il mercato unico, che per noi è uno degli asset dell'Ue più importanti, la sicurezza dell'Ue, la politica europea di vicinato che si lega con migrazione e sicurezza, l'inclusione sociale e la politica marittima"."Malta e l'Italia hanno lavorato tantissimo insieme per questa dichiarazione. Per noi è molto importante che l'Ue lavori con i Paesi del vicinato ma ovviamente anche con la Libia, come abbiamo visto anche ieri con l'importante trattato firmato tra Italia e Libia""Proponiamo una roadmap per la Libia contro l'immigrazione irregolare: è importante sostenere i diritti dei migranti già presenti in Libia, trovare una rotta legale ed evitare che si lascino nelle mani dei trafficanti. Per fare questo dobbiamo lavorare con le ong, dobbiamo lavorare con il governo libico e insieme per fare il possibile per distruggere le reti dei trafficanti"