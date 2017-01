Ambasciatrice tedesca: idee Populisti Afd non risolvono problemi

Roma, (askanews) - La Germania andrà alle urne il prossimo 24 settembre. Attualmente nei sondaggi l'Afd (Alternativa per la Germania), i populisti di destra tedeschi, è data al 15%. Secondo l'ambasciatrice tedesca in Italia, Susanne Wasum-Rainer, il partito guidato da Frauke Petry è inadatto a risolvere i problemi del paese."L'Afd al momento conta circa il 15% dei consensi. Sono convinta che le soluzioni, quelle soluzioni che la Afd dice di offrire per molti dei complessi problemi che ci troviamo ad affrontare non sono adatte a risolvere questi problemi".La diplomatica tedesca - intervistata a margine di un incontro nella sede dell'Ambasciata a Roma - si è detta invece favorevole al rientro in politica interna dell'ex presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, candidato alla cancelleria per la Spd:"Martin Schulz è un politico incredibilmente navigato. Un grande europeista, che ora ritorna nella politica interna e sono convinta che potrà dare un grande e importante contributo alla politica nazionale".