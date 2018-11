Ambientalisti francesi protestano contro Amazon nel Black Friday

Parigi (askanews) - Gli ambientalisti francesi hanno scaricato 15 metri cubi di apparecchi elettronici e domestici rotti e altri rifiuti davanti alla sede francese di Amazon. Gli attivisti di Amis de la terre, amici della terra, accusano il colosso mondiale dell'e-commerce di incoraggiare consumi eccessivi, ma di non essere altrettanto solerte con il riciclo. Circa 40 persone hanno raggiunto la sede di Amazon nel sobborgo parigino di Clichy scaricando vecchie lavatrici, vecchi schermi di computer, grovigli di cavi elettrici e altri oggetti in contemporanea con la giornata della corsa agli acquisti del "Black Friday"."Il modello di business di Amazon è basato su una corsa ai consumi eccessivi" ha detto Dufour. "Offrono un taglio dei prezzi e offrono consegne sempre più veloci, una cosa che non è compatibile con gli obiettivi per ilcambiamento climatico" ha aggiunto."Accusiamo Amazon in particolare di violare la legge non avendoattuato un sistema per raccogliere i rifiuti elettronici ericiclarli adeguatamente. E' uno spreco di risorse" ha detto AlmaDufour degli Amici della Terra.