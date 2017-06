Ambiente alla base no al vertice, lo striscione che apre il corteo antagonisti al G7 di Bologna

(Agenzia Vista) Bologna, 11 giugno 2017 Il corteo partito da piazza 11 Settembre, a Bologna, per protestare contro il vertice intergovernativo in corso nel capoluogo emiliano. "Ambiente alla base, non al vertice": e' lo striscione in testa al corteo anti G7 Ambiente. Blindato il quartiere Pilastro dove, al Savoia Recency Hotel, si tengono i lavori del summit. Aperti i lavori del G7 Ambiente a Bologna. Al tavolo rappresentanti di paesi Italia, Gran Bretagna, Germania, Giappone, Francia, Stati Uniti e Canada ai quali si sono uniti Cile, Etiopia, Maldive e Ruanda, invitati a partecipare al summitt. Al Savoia Hotel Regency, sede del vertice dell’11 e 12, a fare gli onori di casa è il ministro dell'Ambiente, Gian Luca Galletti.Gli altri paesi presenti sono Gran Bretagna, con il capo delegazione Therese Coffey (Segretario di stato), Germania con la ministra dell'Ambiente e della sicurezza nucleare Barbara Hendricks, Giappone con il ministro Koichi Yamamoto, Francia con il ministro della Transizione ecologica e sociale Nicolas Hulot, Usa con il direttore dell'Agenzia per la protezione ambientale (Epa) Scott Pruitt e Canada con la ministra dell'Ambiente e del Cambiamento climatico Catherine McKenna. Presenti anche Karmenu Vella e Miguel Arias Cañete, i due commissari Ambiente e Clima dell’Ue_courtesy E'TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev