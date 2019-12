Ambiente, principe William: Royal Family ricicla a più non posso

Jahra, 3 dic. (askanews) - Il principe William, duca di Cambridge ha espresso preoccupazione per ciò che accade alle tonnellate di rifiuti domestici che vengono inviati al riciclaggio. Le dichiarazioni sono state rilasciate dalla testa coronata, su una spiaggia spazzata dal vento in Kuwait, mentre iniziava il suo tour di quattro giorni in Medio Oriente.Il principe ha rivelato che la sua famiglia ricicla "a più non posso", ma ha anche espresso preoccupazione per ciò che accade ai rifiuti, facendo seguito a un'indagine del Telegraph che ha messo in luce il caos del sistema di riciclaggio britannico, con centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti dirottate verso discariche o inceneritori.Il duca ha parlato con i volontari della riserva naturale di Jahra vicino a Kuwait City, chiedendo: "Dove va il riciclaggio? Fuori città?". Evidentemente William, come il padre Carlo, Principe di Galles, è un appassionato sostenitore del riciclaggio.