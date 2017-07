Ambulanza e dottori rosa per sole donne a Dubai

Dubai (askanews) - Quattro donne, due medici e due autisti, sempre pronte 24 ore su 24 sette giorni su sette, per prestare soccorso alle loro sorelle in difficoltà. A Dubai è stata istituita in via sperimentale l'ambulanza rosa che assiste solo donne. Una forma di tutela o di discriminazione a seconda di come la si veda."Le donne arabe preferiscono il rispetto della loro privacy, per questo abbiamo pensato di istituire un servizio che in qualsiasi caso e nel rispetto dei costumi islamici, permetta di portare aiuto rapidamente facendo sentire le donne a loro agio" racconta il paramedico Bashayer."Quando una donna si trova davanti a una donna è tutto più semplice, se ci sono uomini in giro, molte di loro si chiudono così invece è tutto più semplice" aggiunge la dottoressa Maria.Il servizio da poco in sperimentazione sta avendo già un grande successo e potrebbe diventare presto una realtà consolidata come i taxi rosa solo per donne che sfrecciano nella capitale degli Emirati.