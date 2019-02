(Agenzia Vista) Bari, 20 febbraio 2019 Amministrative Bari, gaffe candidata Lega: "Pd non ha fatto nulla per aiutare minori a prostituirsi" "Pd non ha fatto nulla per aiutare minori a prostituirsi". Queste le parole di Annarita Taddeo, candidata nelle liste della Lega per le prossime elezioni Amministrative che riguarderanno il comune di Bari. Fonte Facebook Lega Bari Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it