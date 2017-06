Amministrative Genova, Bucci: mi aspettavo bel risultato, vogliamo far tornare grande la città

(Agenzia Vista) Genova, 12 giugno 2017 Il candidato sindaco del centrodestra, Marco Bucci, che con oltre il 38% dei voti ha conquistato il ballottaggio per la carica di sindaco di Genova: "E' un risultato storico. Genova ha voglia di cambiare, di diventare una città moderna che pensa al futuro, una città che può essere la prima città del Mediterraneo. I genovesi vogliono cambiare e questo è il segnale più importante. In queste due settimane dobbiamo fare in modo che tutti i cittadini capiscano il nostro messaggio e si innamorano di questa visione"._courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev