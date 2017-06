Amministrative Genova, Crivello: si riparte dallo 0 a 0

(Agenzia Vista) Genova, 12 giugno 2017 Il candidato sindaco del centrosinistra a Genova, Gianni Crivello, commenta l'esito del primo turno delle elezioni comunali, dove per la prima volta il centrodestra genovese unito ha superato il centrosinistra. "Da domani si riparte dallo zero a zero, nessuno puo' pensare con qualche migliaio di voti in piu' di avere la vittoria in tasca, ci sono tutte le condizioni affinche' il centrosinistra vinca al ballottaggio, il vero risultato storico sara' il 25 di giugno"_courtesy Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev