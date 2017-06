Amministrative, Renzi sui social posta un grafico con il centrosinistra in testa, ironie in rete

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2017 Si sono chiuse le elzioni amministrative che hanno assegnato 67 comuni alle coalizioni di centrosinistra e e 59 a quelle di centrodestra, il Movimento 5 stelle ha invece vinto in 8 citta'. La vittoria di Bucci a Genova rappresenta un risultato storico per la destra, mentre Matteo Renzi, leader del Pd, commenta in maniera positiva i risultati e in un lungo post su Facebook invita alla calma mandando, infine, un auguro ai sindaci del Pd eletti. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev