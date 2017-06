Amministrative, Zingaretti: M5s dice ci riprendiamo la Regione? cos'altro dovrebbe dire

(Agenzia Vista) Roma, 26 giugno 2017 Dall’edizione 2016 di PreValE sono disponibili i dati sintetici per struttura utilizzando la stessa metodologia utilizzata dal Programma Nazionale Esiti basata su 21 indicatori per 7 aree cliniche diverse. La maggiore tempestività dei sistemi informativi regionali rispetto a quelli nazionali permette di poter presentare i dati dell’anno precedente a distanza di meno di 6 mesi. E’ possibile così confrontare i risultati del 2015 con quelli del 2016. Applicando a tutte le strutture, ad esclusione solo delle strutture private non accreditate, i criteri stabiliti dal Ministero della Salute che permettono di individuare le strutture con maggiori criticità, si è passati da 30 strutture su 133, a 23 strutture su 132. Le aree più critiche risultano essere principalmente l’alta proporzione di tagli cesarei primari e la frammentazione dei volumi di chirurgia generale. La disponibilità dei dati sintetici per struttura rappresenta un importante strumento per promuovere l’audit sulla qualità dei dati e sul percorso clinico organizzativo ai fini del miglioramento della qualità dell’assistenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev