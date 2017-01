Amnesty denuncia: "Da Europa regressione continua diritti umani"

Roma, (askanews) - Misure eccezionali e poteri sempre maggiori ai governi nazionali. Le politiche di sicurezza adottate nella maggior parte dei Paesi europei dopo gli attentati del 2015 hanno provocato una "regressione continua" dei diritti, in nome della lotta all'antiterrorismo. La denuncia arriva da Amnesty International. Come spiega John Dalhuisen, direttore per l'Europa della Ong."Ovunque vediamo in Europa che è in atto un processo di distruzione dell'impianto di tutela dei diritti dell'uomo che abbiamo così faticosamente costruito dopo la Seconda Guerra mondiale, di fronte a questa minaccia che è reale, che ci tocca, che attacca e contro la quale occorre difendersi ma preservando i valori che ci contraddistinguono"."Vediamo applicarsi una serie di norme che sono semplicemente discriminatorie. Come in Polonia, dove si è introdotto la possibilità di mettere sotto sorveglianza stranieri per tre mesi senza sospetti ragionevoli, o senza aver commesso un crimine, e senza autorizzazione giudiziaria"."Chiediamo agli Stati - ha aggiunto Dalhuisen - di salvaguardare non solamente la vita umana, ma anche i modi di vivere e i valori e i diritti. E i diritti di ciascuno, per gli stranieri, per le minoranze, per le popolazioni intere".