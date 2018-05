(Agenzia Vista) Salerno, 08 maggio 2018 Anas festeggia i 90anni a Salerno, tecnologia e sicurezza le direttrici per il futuro, lo speciale Anas Spa sta festeggiando i 90anni dalla nascita dell'azienda con un roadshow in tutta Italia, partito da Trieste si concluderà a Catania. La tappa salernitana si è fermata al lungomare con il truck Anas, sul quale è stato allestito un museo itinerante che racconta la storia dell'azienda. Tante iniziative anche in collaborazione con la polizia stradale per promuovere la sicurezza alla guida. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it