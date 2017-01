Anche a Parigi e Londra sfilano le marce delle donne contro Trump

Parigi (askanews) - La Marcia delle donne contro il nuovo presidente statunitense Donald Trump ha fatto tappa anche a Parigi dove moltissime donne, insieme a molti uomini, sono scesi in piazza in segno di protesta contro le prese di posizione a volte sprezzanti assunte dal tycoon nei confronti delle donne, degli immigrati, dei musulmani e di alcune comunità straniere.Anche nella capitale britannica, migliaia di londinesi hanno deciso di manifestare il loro malcontento nei confronti del nuovo inquilino della Casa bianca, a sostegno della giornata dedicata alla Marcia delle donne in chiave anti Trump.Secondo gli organizzatori, in tutto il mondo dovrebbero avere luogo circa 600 dimostrazioni di questo tenore che dovrebbero poi culminare a Washington dove sono attese 200mila persone sulla grande spianata davanti al Campidoglio, dove poche ore prima Trump ha giurato come 45esimo presidente degli Stati Uniti.L'iniziativa è nata da un semplice appello su Facebook e diventato rapidamente virale, postato da una nonna, Teresa Shook, avvocato in pensione che sino ad allora aveva vissuto un tranquillo anonimato alle Hawaii.