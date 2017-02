Anche Roma protesta contro il "Muslim Ban" di Donald Trump

Roma, (askanews) - Anche Roma, come tante altre città in tutto il mondo, ha avuto la sua manifestazione contro il decreto firmato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump che vieta l'ingresso a cittadini di sette paesi a maggioranza islamica.Non servono muri, ma ponti. Con questo messaggio e con cartelli come "No al Muslim Ban!" in molti si sono radunati davanti all'ambasciata americana a via Veneto per dimostrare che anche l'Italia è contraria all'iniziativa del nuovo presidente che sta suscitando reazioni e sdegno un po' ovunque.Il sit-in è stato organizzato dalla Coalizione per le libertà e i diritti civili (Cild), che ha voluto protestare soprattutto contro la discriminazione dei musulmani e l'attacco ai rifugiati, "e le molte decisioni del presidente Trump che si mostrano discriminatorie e alimentano odio e razzismo".Vi hanno aderito numerose associazioni che si battono per i diritti civili, come Antigone, Amnesty International Italia, il Comitato rifugiati, l Unione delle comunità islamiche d Italia e associazioni della stampa come Rete #NoBavaglio e Articolo 21.