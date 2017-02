Angela Merkel: la Nato è importante anche per gli Stati Uniti

Berlino, (askanews) - La Nato è fondamentale per l'Europa e per gli Stati Uniti. E' quanto ha sottolineato la cancelliera tedesca Angela Merkel in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro canadese, Justin Trudeau, in visita a Berlino, prima di recarsi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera."Credo che dobbiamo essere consapevoli del mutuo valore della Nato", ha detto Merkel - questo è vero per noi in Germania e per gli Stati membri europei nell'alleanza atlantica. Ma credo che la forza degli Stati Uniti d'America sia cresciuta anche grazie alla Nato e che la Nato sia un'organizzazione importante anche per gli Stati Uniti. Dobbiamo discutere queste questioni nello spirito di un interesse condiviso"."Riguarda la cooperazione militare, e non solo, anche il futuro dell'Europa. Siamo in una fase difficile a causa della Brexit e della cooperazione tra i paesi dell'Unione - ha aggiunto la cancelliera - aspetto di incontrare il vicepresidente americano Mike Pence anche per parlare di questo".