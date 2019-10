Angelina Jolie alla prima mondiale del nuovo Maleficent

Milano, 1 ott. (askanews) - Angelina Jolie protagonista del red carpet a Los Angeles per la prima mondiale del nuovo "Maleficent", favola dark in cui torna ad interpretare la cattiva e bellissima Malefica."Io penso che si siano molte cose e molti temi differenti, dalla forza della famiglia all'improtanza dell'uguaglianza e del potere della diversità - ha detto sul red carpet, accompagnata da padre e figli. "Penso che ognuno troverà il suo tema".Il film è ambientato alcuni anni dopo le vicende che hanno portato alla salvezza della Brughiera che ora dovrà fare i conti con nuovi pericoli. Al fianco di Jolie Michelle Pfeiffer, per la prima volta nei panni della Regina Ingrith e Elle Fanning, che torna nel ruolo di Aurora.Il film uscirà nelle sale italiane il 17 ottobre.