Anjali, prima modella transgender alla Fashion week indiana

Roma, (askanews) - Si chiama Anjali Lama, ha 32 anni, capelli lunghi, scuri, e occhi grandi. Viene dal Nepal ed è la prima modella transgender a sfilare sulle passerelle dell'Indian fashion week, la settimana della moda indiana a Mumbai. Nata in un villaggio rurale, anni fa è stata allontanata dalla famiglia quando ha comunicato di voler vivere come una donna."Da quando ho iniziato a fare la modella ho sempre sognato di sfilare a una fashion week" racconta."Essere la prima modella transgender in India mi rende felice, ho lottato per affermarmi in Nepal. Arrivare a costruirmi un nome non è stato facile. Ho lavorato sodo, ho dovuto gestire stress e molte pressioni".Anjali vuole essere un esempio per le altre, che non devono avere paura, secondo lei, di restare vittime dell'identità di genere, anche in Asia. A Katmandu, dove si è trasferita per studiare, è diventata un'attivista per i diritti LGBT."Alcune transgender potrebbero essere timorose di uscire allo scoperto - dice - ma se riuscirò a essere fonte d'ispirazione per qualcuna, che deciderà di farlo sentendo la mia storia, allora ne sarò davvero orgogliosa".